Зеленский заявил, что жители Таджикистана, Узбекистана, Китая и Африки воюют на стороне России
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Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях заявил, что жители Узбекистана, Китая, Африки и Таджикистана воюют на стороне России, передает NUR.KZ.
Владимир Зеленский рассказал о посещении 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени Кости Гордиенко. По его словам, на встрече говорили о динамике боев.
"Отдельно подняли вопросы обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад. Фиксируют воины в этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - заявил Зеленский.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.
Еще раньше Трамп заявил, что дает России 10-12 дней для урегулирования конфликта в Украине. Он заявил, что "нет причин, чтобы ждать" 50 дней, которые он давал ранее. Позже об этом решении высказался президент Украины Владимир Зеленский.
Вскоре Владимир Путин впервые публично прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что лидер США разочаровался в президенте России.
Через несколько часов после высказываний Владимира Путина и Александра Лукашенко о войне в Украине, Владимир Зеленский также опубликовал новое заявление.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2272014-zelenskiy-zayavil-chto-zhiteli-tadzhikistana-uzbekistana-kitaya-i-afriki-voyuyut-na-storone-rossii/
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