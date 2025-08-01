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    "Избыточные ожидания": Путин впервые отреагировал на ультиматумы Трампа

    Опубликовано:

    Владимир Путин
    Владимир Путин. Кадр из видео: t.me/news_kremlin

    Владимир Путин впервые публично прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что лидер США разочаровался в президенте России. Он заявил, что разочарование связано с "избыточными ожиданиями".

    По данным РИА Новости, глава России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провели неформальную встречу в Валааме, после чего ответили на вопросы СМИ. В ходе встречи с журналистами Путин и Лукашенко ответили на несколько вопросов о ситуации в Украине и роли США в переговорах.

    Так, один из ответов Путина многие СМИ расценили как ответ Дональду Трампу, который ранее несколько раз выразил разочарование главой РФ и поставил ультиматум закончить конфликт в течение 10 дней.

    "Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса", - сказал Путин.

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    Как пишет РБК, президент Беларуси Александр Лукашенко также ответил Дональду Трампу. По его словам, если Трамп, хочет мира, то "должен подключаться аккуратно, основательно".

    Он также напомнил о сроках ультиматума, который президент США выдвинул в отношении России, и подчеркнул: "Политика так не делается".

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.

    Еще раньше Трамп заявил, что дает России 10-12 дней для урегулирования конфликта в Украине. Он заявил, что "нет причин, чтобы ждать" 50 дней, которые он давал ранее. Позже об этом решении высказался президент Украины Владимир Зеленский.

    Также президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что Индия будет платить тариф 25% с 1 августа, так как является крупнейшим покупателем энергоносителей у России.

    А накануне Трамп назвал экс-главу России Дмитрия Медведева "несостоявшимся президентом" и посоветовал ему "следить за словами".

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