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    Госдеп: США хотят и дальше стоять "плечом к плечу" с Киевом

    Опубликовано:

    Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
    Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Фото: Greg Mathieson/Mai/Getty Images

    Администрация Трампа хочет и дальше стоять "плечом к плечу" с Украиной, заявила заместитель пресс-секретаря Госдепа США в преддверии визита Уиткоффа в Россию, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

    С таким заявлением заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Миньон Хьюстон выступила в эфире эстонского телеканала Postimees.

    "Эта администрация стремится к долгосрочному, прочному и устойчивому миру в регионе. Мы хотим и впредь стоять плечом к плечу с Украиной, в тот момент когда Украина призывает к всеобъемлющему и полному прекращению огня, которое положит конец любым нападениям на гражданское население и критически важную инфраструктуру", - подчеркнула Хьюстон.

    Издание отмечает, что комментарий последовал в преддверии визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию. Его визит ожидается в ближайшие дни.

    Как уточняет РБК, Трамп на встрече с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера сообщил, что Уиткофф может приехать в Москву 6 или 7 августа, то есть за один-два дня до истечения срока ультиматума Трампа.

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    Трамп отметил, что Уиткофф "сфокусирован на границе".

    "Я имею в виду [сектор] Газа, доставку людям продовольствия. Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним", — заявил президент США, добавив: "посмотрим, что произойдет".

    Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что 10-дневный ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля.

    "10 дней с сегодняшнего дня. Потом мы введем пошлины. Это очевидно повлияет на Россию, а может и нет", - сказал Трамп.

    Глава США также признался, что не получил никаких ответов от Путина. Саму ситуацию Трамп назвал позором.

    Как пояснил американский лидер, "нет причин, чтобы ждать" 50 дней, которые он давал ранее.

    Позже Путин публично прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что лидер США разочаровался в президенте России. Российский президент заявил, что разочарования возникают "от избыточных ожиданий".

    "Для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса", - заявил Путин.

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