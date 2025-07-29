Зеленский отреагировал на ультиматум Трампа России

Глава Украины Владимир Зеленский в соцсети Х высказался о решение президента США Дональда Трампа поставить ультиматум России по ситуации в Украине, передает NUR.KZ.

"Четкая позиция и выраженная решимость Белого дома как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе ради настоящего мира", - написал Зеленский.

Он поблагодарил Трампа за его стремление "спасти жизни и остановить эту ужасную войну".

"Украина остается приверженной миру и будет неустанно работать с США, чтобы сделать обе наши страны безопаснее, сильнее и процветающими", - заключил украинский лидер.

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