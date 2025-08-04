Трамп рассказал, что случится после истечения срока его ультиматума России

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о последствиях несогласия России на прекращение огня в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на Forth.news.

Трамп пообщался с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Нью-Джерси. Один из репортеров спросил главу США, что произойдет в пятницу, 8 августа, если Россия не согласится на прекращение огня - в этот день истекает срок его ультиматума.

"Ну, будут введены санкции, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать. Так что посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Трамп.

Он добавил, что его посланник Стив Уиткофф, который в ближайшие дни должен посетить Москву с визитом, сейчас "сосредоточен на границе, в том числе на Газе, на обеспечении людей продовольствием".

"И, думаю, в среду или четверг, он, возможно, поедет в Россию", - добавил Трамп.

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что 10-дневный ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля.

"10 дней с сегодняшнего дня. Потом мы введем пошлины. Это очевидно повлияет на Россию, а может и нет", - сказал Трамп.

Кроме того, он сообщил, что Индия будет платить тариф 25% с 1 августа, так как является крупнейшим покупателем энергоносителей у России.

Позже Путин публично прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что лидер США разочаровался в президенте России.

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