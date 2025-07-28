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    Война в Украине: Трамп сократил срок ультиматума для России до 10-12 дней

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

    Дональд Трамп уточнил, что дает России 10-12 дней для урегулирования конфликта в Украине. Ранее он уже заявил, что пересмотрит дедлайн в 50 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

    Сегодня мы писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован во Владимире Путине и пересмотрит ранее озвученный срок в 50 дней на урегулирование конфликта в Украине.

    После, в ходе разговоре с журналистами в Шотландии по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, представители СМИ уточнили у Трампа, какой именно срок он даст России.

    В ответ Трамп заявил, что дает "10-12 дней", начиная "с сегодняшнего дня". По его словам, "нет причин, чтобы ждать". Напомним, Трамп заявил, что ему придется сократить 50 дней, которые он ранее давал.

    Ранее, 14 июля, июля Трамп пригрозил России "жесткими пошлинами" и дал 50 дней на урегулирование ситуации в Украине.

    После этого сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп "теряет терпение" из-за слишком медленного продвижения ситуации по Украине.

    Ранее президент США в интервью телеканалу NBC News пообещал в ближайшее время выступить с важным заявлением по России.

    До этого, 3 июля, Путин и Трамп вновь поговорили по телефону. Как сообщал помощник Путина, они обменялись мнениями по ситуации в Украине. Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Позже, комментируя журналистам разговор, Трамп заявил, что недоволен беседой, поскольку не видит прогресса.

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    Ситуация в Украине
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