"Сигнал закончить войну достойно": Зеленский ответил на последнее заявление Путина

Через несколько часов после высказываний Владимира Путина и Александра Лукашенко о войне в Украине, Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал новое заявление, передает NUR.KZ.

В своей новой публикации Зеленский снова поблагодарил Дональда Трампа за "усилия для окончания российской войны, всех убийств и достижения достойного и длительного мира".

"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время.

Мы понимаем, кто принимает решение в России и кто должен завершить эту войну. Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к разговору лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Требуется готовность России", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня Владимир Путин впервые публично прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что лидер США разочаровался в президенте России.

До этого Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.

Еще раньше Трамп заявил, что дает России 10-12 дней для урегулирования конфликта в Украине. Он заявил, что "нет причин, чтобы ждать" 50 дней, которые он давал ранее. Позже об этом решении высказался президент Украины Владимир Зеленский.

Также президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что Индия будет платить тариф 25% с 1 августа, так как является крупнейшим покупателем энергоносителей у России.

А накануне Трамп назвал экс-главу России Дмитрия Медведева "несостоявшимся президентом" и посоветовал ему "следить за словами".

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