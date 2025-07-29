"Это позор": Трамп высказался о Путине и снова поставил России ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине", передает NUR.KZ.

По данным Bloomberg, Трамп заявил, что дедлайн по урегулированию конфликта на Украине истечет через 10 дней, начиная с сегодняшнего дня - 29 июля. Об этом он заявил на борту самолета перед вылетом из Шотландии.

"10 дней с сегодняшнего дня. Потом мы введем пошлины. Это очевидно повлияет на Россию, а может и нет", - сказал Трамп.

Как пишет Lenta.ru, Трамп также заявил, что не получил от президента России никаких ответов относительно новых сроков ультиматума по урегулированию конфликта в Украине.

"Нет, ответа я не получил. Это позор", - ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Напомним, накануне Трамп заявил, что дает России 10-12 дней для урегулирования конфликта в Украине. Он заявил, что "нет причин, чтобы ждать" 50 дней, которые он давал ранее.

Позже об этом решении высказался президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что ранее Трамп обещал ввести против России жесткие санкции, если она не урегулирует ситуацию в Украине за 50 дней.

"Я очень недоволен Россией. Мы планируем ввести жесткие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но пока все, что я слышу - это всего лишь разговоры, разговоры, разговоры", - заявил американский лидер.

Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что из-за России могут пострадать Индия, Бразилия и Китай. Он призвал лидеров этих стран поговорить с Путиным.

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