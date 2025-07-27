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    Трамп "теряет терпение" из-за России, заявил госсекретарь США

    Опубликовано:

    Дональд Трамп и Марко Рубио
    Дональд Трамп и Марко Рубио. Фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп "теряет терпение" из-за слишком медленного продвижения ситуации по Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    Такие слова прозвучали во время интервью Рубио телеканалу Fox News.

    По словам Рубио, Трамп разочарован тем, что его контакты с Россией "ни к чему не приводят" - американский лидер хочет увидеть конкретные шаги от сторон.

    "Он теряет терпение и все меньше готов ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны", — сказал Рубио.

    Тем не менее пока глава США не отказывается от роли модератора и попыток заставить стороны заключить перемирие.

    Напомним, на прошлой неделе Трамп пригрозил России "жесткими пошлинами" и дал 50 дней на урегулирование ситуации в Украине.

    "Я очень недоволен Россией. Мы планируем ввести жесткие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но пока все, что я слышу - это всего лишь разговоры, разговоры, разговоры", - заявил американский лидер.

    Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что из-за России могут пострадать Индия, Бразилия и Китай. Он призвал лидеров этих стран поговорить с Путиным.

    А в конце июня СМИ писали, что Трамп разочаровался в Путине и стал мягче к Зеленскому. Позже и сам Трамп заявлял, что недоволен позицией главы РФ.

    До этого Трамп заявлял, что конфликт в Украине должен был остаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться. По словам президента, без прогресса по переговорам США уступят свою роль посредника Европе.

    СМИ писали также, что президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что Путин не готов закончить войну с Украиной, так как считает, что побеждает в ней.

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    Ситуация в Украине
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