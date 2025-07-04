Трамп остался недоволен разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не добился никакого прогресса во вчерашнем разговоре с главой РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, попытки США прекратить войну России на Украине дипломатическим путем в значительной степени зашли в тупик, и Трамп оказался под возросшим давлением — в том числе со стороны некоторых республиканцев — с целью усилить давление на Путина, чтобы тот вел серьезные переговоры.

"Я вообще не добился с ним никакого прогресса", — сказал Трамп журналистам в кратких комментариях на авиабазе за пределами Вашингтона, прежде чем отправиться на предвыборное мероприятие в Айове.

Отмечается, что в тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам в Дании, что надеется поговорить с Трампом уже в пятницу о продолжающейся паузе в поставках некоторых видов оружия, о которой впервые стало известно в начале этой недели.