Глава МИД Турции заявил, что Россия и Украина договорились о встрече Путина и Зеленского
Опубликовано:
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли договоренности о проведении саммита с участием президентов, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.
По словам дипломата, российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле 23 июля обсуждали, на каких условиях должны встретиться лидеры двух стран.
"По мере того, как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече", - заявил министр.
Он выразил уверенность в том, что если обсуждения продолжатся, возможно достижение промежуточного решения.
"Это тяжелая и дорогостоящая война, в которой используется все, кроме ядерного оружия", - добавил Фидан.
Напомним, Украина и Россия договорились провести новый раунд переговоров в Стамбуле 23 июля. Ранее сообщалось, как изменится украинская делегация в связи с перестановками в правительстве и других государственных органах.
Перед встречей представителей двух стран президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем будут говорить члены украинской делегации в Стамбуле на переговорах с представителями России.
После завершения третьего раунда переговоров между представителями России и Украины лидеры делегаций вышли к прессе и сообщили об итогах.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что появились сдвиги в вопросе его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- 120 тысяч погибших: что известно о потерях России в Украине к концу июля
- Чем завершились очередные переговоры между Россией и Украиной
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2269176-glava-mid-turcii-zayavil-chto-rossiya-i-ukraina-dogovorilis-o-vstreche-putina-i-zelenskogo/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах