Глава МИД Турции заявил, что Россия и Украина договорились о встрече Путина и Зеленского

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли договоренности о проведении саммита с участием президентов, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

По словам дипломата, российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле 23 июля обсуждали, на каких условиях должны встретиться лидеры двух стран.

"По мере того, как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече", - заявил министр.

Он выразил уверенность в том, что если обсуждения продолжатся, возможно достижение промежуточного решения.

"Это тяжелая и дорогостоящая война, в которой используется все, кроме ядерного оружия", - добавил Фидан.

Напомним, Украина и Россия договорились провести новый раунд переговоров в Стамбуле 23 июля. Ранее сообщалось, как изменится украинская делегация в связи с перестановками в правительстве и других государственных органах.

Перед встречей представителей двух стран президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем будут говорить члены украинской делегации в Стамбуле на переговорах с представителями России.

После завершения третьего раунда переговоров между представителями России и Украины лидеры делегаций вышли к прессе и сообщили об итогах.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что появились сдвиги в вопросе его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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