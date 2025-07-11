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    Трамп анонсировал "важное заявление" по России

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пообещал в ближайшее время выступить с важным заявлением по России, передает NUR.KZ.

    Американский лидер в очередной раз заявил, что "разочарован в России".

    "Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", — заявил глава Белого дома, отказавшись вдаваться в подробности.

    Помимо этого, Трамп заявил о новом соглашении между США и НАТО, оно касается поставок оружия в Украину.

    "Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100% и поставляет это оружие [Украине]", — сказал Трамп.

    Он добавил, что соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце.

    При этом, как отмечает телеканал, неясно, имел ли Трамп в виду недавно озвученную идею о том, что некоторые члены НАТО могут закупить американское оружие от имени Украины, чтобы Штатам не пришлось нести расходы.

    Напомним, 3 июля Путин и Трамп вновь поговорили по телефону. Как сообщал помощник Путина, они обменялись мнениями по ситуации в Украине. Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.

    Позже, комментируя журналистам разговор, Трамп заявил, что недоволен беседой, поскольку не видит прогресса.

    Пару дней назад Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз" на фоне недовольства действиями Путина. Кроме того, накануне СМИ писали, что Трамп готовит подписать закон об ужесточении санкций в отношении России, но при определенных условиях.

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