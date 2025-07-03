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    Путин и Трамп снова поговорили по телефону

    Опубликовано:

    Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019
    Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

    Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. СМИ сообщают, что лидеры стран обсуждали конфликт в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

    РИА Новости пишет, что о том, как прошел телефонный разговор президентов России и США, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Он сообщил, что Путин и Трамп обменялись мнениями по ситуации в Украине. Путин подчеркнул готовность российской стороны продолжать переговоры. Он также проинформировал американского коллегу о реализации стамбульских договоренностей. Конкретно содержание возможного третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждалось, но Россия готова к нему. Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.

    "Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится", - сказал Юрий Ушаков.

    При этом тему частичной остановки поставок американского оружия в Украину собеседники не затрагивали.

    В ходе разговора президенты поговорили и о ситуации вокруг Ирана. Обсудили также тему развития событий в Сирии и выразили намерение продолжать диалог в этом направлении.

    По информации РБК, разговор Путина и Трампа продлился почти час. По словам Ушакова, Путин поздравил коллегу с отмечаемым завтра в США Днем независимости и отметил, что "Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности".

    Вопрос личной встречи президенты не обсуждали, однако помощник президента России подчеркнул, что "эта идея витает в воздухе".

    Также отмечается, что о предстоящем звонке сам Путин объявил во время посещения выставки в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" в Москве. На самом форуме он спросил присутствующих, чтобы они хотели передать Трампу.

    Напомним, 18 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин более часа вели телефонный разговор. Отмечалось, что диалог шел хорошо.

    До этого телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

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