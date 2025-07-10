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    Трамп готов ужесточить санкции против России, но есть условия

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Кадр из видео: YouTube/Белый дом

    Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о введении жестких санкций в отношении России, но только если ему предоставят больше контроля, передает NUR.KZ со ссылкой Politico.

    Издание, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации, пишет, что Белый дом "концептуально открыт" к одобрению законопроекта об ужесточении санкций США против России. Однако документ должен дать президенту исключительный контроль над этими мерами и право отменить санкции.

    "В нынешней версии решения президента по внешней политике будут подвергаться микроменеджменту со стороны конгресса (...) Это для нас неприемлемо", - пояснил изданию чиновник.

    Другой источник из республиканской партии рассказал, что о готовности президента США сотрудничать по законопроекту говорит то, что Владимир Путин недавно отверг попытки Дональда Трампа договориться о прекращении войны в Украине.

    "Что касается президента, то он сейчас создал себе репутацию человека, способного договариваться о чем угодно и где угодно, а Путин выставил его в глупом свете", - сказал он.

    Оба источника признали, что пока конгрессменам и Белому дому не удалось достичь компромисса о разделении полномочий в части снятия санкций.

    А вот лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн отметил "значительный прогресс" в работе с Белым домом над документом. В своей речи он заявил, что законопроект может быть вынесен на рассмотрение сената в этом месяце, но не дал никаких гарантий.

    "Мы все еще работаем с ними", - сказал Тьюн, добавив, что они "пытаются" добиться от всех одинаковой позиции.

    Напомним, 3 июля президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры стран в том числе обсуждали и конфликт в Украине.

    Тогда президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не добился никакого прогресса в разговоре с главой РФ.

    Позже американский лидер заявил, что он недоволен позицией руководства РФ по войне в Украине и разочарован нежеланием Путина останавливать войну.

    Затем Дональд Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз" на фоне недовольства действиями Владимира Путина.

    Недавно телеканал CNN опубликовал ряд аудиозаписей с голосом Дональда Трампа, на которых слышны подробности его разговоров о Владимире Путине и Си Цзиньпине.

    Тем не менее, пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в Кремле "достаточно спокойно" относятся к жесткой риторике Трампа и настроены на продолжение диалога.

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    Дональд Трамп
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