Трамп пригрозил России "жесткими пошлинами" и дал 50 дней на урегулирование ситуации в Украине

Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" Россией и намерен ввести высокие пошлины - об этом он сообщил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Трансляцию вел Белый дом, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп сообщил, что "недоволен" Владимиром Путиным.

При этом находившийся рядом с Трампом во время его выступления генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если бы он "был Владимиром Путиным", то пересмотрел бы позицию и стал "серьезнее относиться к переговорам по Украине".

Продолжая свое выступление, Трамп заявил также, что намерен ввести через 50 дней очень высокие пошлины в отношении России в случае, если не будет прогресса в урегулировании вопроса с Украиной. Речь идет о введении вторичных пошлин в размере 100%.

"Одна из причин, по которой мы здесь сейчас - это то, что я очень недоволен Россией. Мы планируем ввести жесткие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать.

Но пока все, что я слышу - это всего лишь разговоры, разговоры, разговоры", - заявил американский лидер.

На днях, напомним, президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пообещал в ближайшее время выступить с важным заявлением по России.

До этого, 3 июля, Путин и Трамп вновь поговорили по телефону. Как сообщал помощник Путина, они обменялись мнениями по ситуации в Украине. Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.

Позже, комментируя журналистам разговор, Трамп заявил, что недоволен беседой, поскольку не видит прогресса.

Мы также писали, что Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз" на фоне недовольства действиями Путина. Кроме того, ранее СМИ писали, что Трамп готовит подписать закон об ужесточении санкций в отношении России, но при определенных условиях.

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