WSJ: Трамп заявил, что Путин не готов прекратить войну, поскольку уверен в своей победе

Президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что Путин не готов закончить войну с Украиной, так как считает, что побеждает в ней, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщает издание со ссылкой на заявления трех человек, знакомых с ходом разговора, в начале недели президент Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что Владимир Путин не готов положить конец войне в Украине, поскольку считает, что побеждает.

В Белом доме не стали комментировать запрос издания по этому разговору.

Авторы статьи отмечают, что европейские лидеры давно разделяли мнение, озвученное Трампом, но впервые услышали это от него самого.

Это также противоречило тому, что Трамп часто говорил публично - что он верит: Путин искренне хочет мира.

Также отмечается, что несмотря на такие слова Дональда Трампа, он не стал усиливать давление на Россию путем дополнительных санкций.

Напомним, вчера, 21 мая, СМИ писали, что Дональд Трамп после разговора с Путиным озвучил Зеленскому новую позицию США по ситуации в Украине - что Россия и Украина должны будут найти решение войны самостоятельно.

"По словам шести анонимных лиц, близких к президенту, Трамп отступил от своих собственных угроз присоединиться к европейской кампании давления, которая будет включать новые санкции против России", - говорится в материале.

Ранее 19 мая состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Позже и Путин, и Трамп высказались о беседе в довольно положительном ключе. Путин назвал разговор откровенным и полезным, а Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны.

Однако позже в Белом доме Трамп заявил, что конфликт в Украине должен был остаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться. По словам президента, без прогресса по переговорам США уступят свою роль посредника Европе.

К слову, еще в середине апреля СМИ писали, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.