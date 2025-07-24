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    Чем завершились очередные переговоры между Россией и Украиной

    Опубликовано:

    Третий раунд переговоров РФ и Украины
    Переговоры РФ и Украины. Фото: Turkish Foreign Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images

    В Стамбуле завершился третий раунд переговоров между представителями России и Украины. После их завершения лидеры делегаций вышли к прессе и сообщили об итогах.

    По информации РИА Новости, Владимир Мединский, который является главой российской делегации переговорщиков подчеркнул, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Россией и Украиной выполнены.

    Он также добавил, что второй беспрецедентно большой обмен пленными между РФ и Украиной завершен. Мединский также отметил, что Россия предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Помимо этого, передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.

    По его словам, Россия также предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сообщил Мединский. Украинская сторона решила рассмотреть предложение о рабочих группах.

    Глава делегации РФ особо отметил, что Москва предложила Киеву рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24, 48 часов, перемирий, чтобы забрать раненых и тела бойцов.

    Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, сообщил Мединский. Позиции сторон по меморандумам очень далеки друг от друга, добавил он.

    Также он подчеркнул, что встреча Путина и Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена, эту позицию российская делегация донесла до украинской. Отмечается, что встреча двух президентов должна "поставить точку".

    Как пишет Telegram-канал "Политика страны", глава украинской делегации Умеров по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что только встреча Путина и Зеленского может разблокировать мирное урегулирование.

    "Сегодня, по поручению президента, украинская делегация прибыла в Стамбул. Перед переговорами провели финальную подготовку. Мы продолжаем работать ради справедливого и устойчивого мира... Такая встреча (лидеров) способна разблокировать реальный политический прогресс. Россия должна продемонстрировать готовность", - приводит издание слова Рустема Умерова.

    Он добавил, что все технические механизмы для прекращения огня хорошо известны. Единственное препятствие, по его словам, "неконструктивная позиция Москвы".

    Умеров после переговоров с Россией заявил, что Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

    По его словам, на переговорах также обсуждалось прекращение огня и освобождение заключенных.

    Также Умеров подтвердил, что достигнута договоренность об обменах не только военных, но и гражданских лиц.

    Отметим, Украина и Россия договорились провести новый раунд переговоров в Стамбуле 23 июля. Ранее сообщалось, как изменится украинская делегация в связи с перестановками в правительстве и других государственных органах.

    Перед встречей представителей двух стран президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем будут говорить члены украинской делегации в Стамбуле на переговорах с представителями России.

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