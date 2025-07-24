Илон Маск: Из-за Трампа Tesla ждут тяжелые времена

Миллиардер Илон Маск предупредил своих сотрудников, что компанию Tesla ждет тяжелый год из-за президента США Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

На прошедшей накануне телефонной конференции Маск заявил, что после отмены государственной поддержки производства электромобилей президентом США Дональдом Трампом компанию ждут сложные времена.

"Означает ли это, что нас ждут несколько тяжелых кварталов? Да, нас, вероятно, ждут несколько тяжелых кварталов", - заявил Маск своим сотрудникам.

Издание пишет, что акции Tesla упали прямо во время его выступления на 5,3% на бирже в Нью-Йорке. В целом в этом году акции уже потеряли 18%, даже после восстановления от минимумов марта и апреля. А выручка компании снизилась на 12% до 22,5 млрд долларов, что стало самым резким падением как минимум за десятилетие.

Tesla также пострадала от сокращения поставок автомобилей и снижения средней цены продажи своих автомобилей.

"Бизнес Tesla переживает не лучшие времена в условиях растущей конкуренции и продолжающихся последствий политической деятельности Маска.

Инвесторы в целом готовы были не обращать внимания на падение продаж и верить обещаниям Маска о будущем, построенном на искусственном интеллекте, роботах и технологиях автономного вождения. Но прежде чем эти инвестиции принесут хоть какую-то отдачу, их ждет еще большая турбулентность", - говорится в материале агентства.

Отметим, еще в январе сообщалось, что Tesla утратила статус крупнейшего производителя электромобилей в мире. В 2024 году китайская компания BYD выпустила больше электрокаров, чем Tesla.

Отметим, что Илон Маск все еще в разладе с главой США Дональдом Трампом. Одной из причин разлада стал "Большой, прекрасный закон" Трампа. Маск заявил, что создаст свою партию, если закон все же примут. В ответ на это Трамп заявил, что "Илон слетел с катушек".

А пару недель назад Маск вновь упомянул Трампа по скандальному делу миллиардера Джеффри Эпштейна.

Добавим, что, несмотря на ухудшившиеся отношения между Трампом и Маском, ранее стало известно, что Пентагон заключил с компанией Маска контракт на 200 млн долларов.

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