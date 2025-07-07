Илон Маск слетел с катушек и превращается в катастрофу, заявил Трамп

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Илон Маск слетел с катушек и превращается в катастрофу, заявил Трамп

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Кадр из видео: YouTube/Белый дом

    Президент США прокомментировал для журналистов высказанное бизнесменом Илоном Маском намерение создать политическую партию, а также написал по этому поводу большой пост в соцсети.

    Как сообщают "РИА Новости", Дональд Трамп назвал идею Маска нелепой.

    "Я думаю, что это нелепо - создавать третью партию. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.

    Кроме того, президент США написал большой пост по этому поводу в соцсети Truth Social.

    "Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью слетел с катушек, превращаясь, по сути, в катастрофу за последние пять недель. Он даже хочет создать Третью политическую партию, несмотря на то, что такие партии никогда не добивались успеха в США - система, похоже, не предназначена для них.

    Единственное, на что способны третьи партии - это создание полного и тотального разрушения и хаоса, а этого у нас и так хватает с радикальными левыми демократами, которые потеряли уверенность и рассудок!" - написал Трамп.

    По его словам, республиканцы, напротив, - "это слаженно работающая "машина", которая только что приняла "крупнейший законопроект такого рода в истории страны", в том числе отменяющий "нелепое постановление" о внедрении электромобилей (EV Mandate).

    Еще Трамп высказался о протеже Илона Маска.

    "Илон просил назначить одного из своих близких друзей руководить NASA, и хотя я считал его друга очень хорошим специалистом, меня удивило, что он оказался убежденным демократом, который никогда прежде не поддерживал республиканцев. Возможно, сам Илон тоже был таковым.

    Мне также показалось неуместным, что близкий друг Илона, связанный с космической отраслью, возглавит NASA, учитывая, что NASA - это важнейшая часть корпоративной жизни Илона. Моя главная обязанность - защищать американский народ!" - подытожил Трамп.

    Напомним, предприниматель и экс-глава DOGE Илон Маск заявил о создании новой политической партии в Соединенных Штатах. Бизнесмен раскритиковал происходящее в США после недавней ссоры с Дональдом Трампом из-за его "большого и красивого" закона.

    Ранее Дональд Трамп во время церемонии в Белом доме по случаю Дня независимости США подписал закон о сокращении налогов и государственных расходов, который он назвал "большим и красивым" законом.

    "В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию - и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу", - написал предприниматель.

    До этого сообщалось, что у законопроекта много критиков в разных частях политического спектра. Слева его критикуют за сокращение расходов на социальные программы для наиболее нуждающихся категорий американцев, например Medicaid (финансирует медицинскую помощь для неимущих) и продовольственное пособие, известное как food stamps; справа — за раздутые расходы, сильно увеличивающие госдолг США.

    Мы также писали, что ранее Маск заявил, что создаст новую политическую партию, если "большой прекрасный законопроект" Трампа будет принят. Кроме того, шесть нобелевских лауреатов по экономике написали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность предлагаемыми мерами.

    После этого сообщалось, что Дональд Трамп и Илон Маск вновь поругались из-за нового законопроекта о расходах - ранее бизнесмен критиковал его, что послужило причиной их прошлой ссоры.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.