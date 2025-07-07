Илон Маск слетел с катушек и превращается в катастрофу, заявил Трамп

Президент США прокомментировал для журналистов высказанное бизнесменом Илоном Маском намерение создать политическую партию, а также написал по этому поводу большой пост в соцсети.

Как сообщают "РИА Новости", Дональд Трамп назвал идею Маска нелепой.

"Я думаю, что это нелепо - создавать третью партию. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.

Кроме того, президент США написал большой пост по этому поводу в соцсети Truth Social.

"Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью слетел с катушек, превращаясь, по сути, в катастрофу за последние пять недель. Он даже хочет создать Третью политическую партию, несмотря на то, что такие партии никогда не добивались успеха в США - система, похоже, не предназначена для них.

Единственное, на что способны третьи партии - это создание полного и тотального разрушения и хаоса, а этого у нас и так хватает с радикальными левыми демократами, которые потеряли уверенность и рассудок!" - написал Трамп.

По его словам, республиканцы, напротив, - "это слаженно работающая "машина", которая только что приняла "крупнейший законопроект такого рода в истории страны", в том числе отменяющий "нелепое постановление" о внедрении электромобилей (EV Mandate).

Еще Трамп высказался о протеже Илона Маска.

"Илон просил назначить одного из своих близких друзей руководить NASA, и хотя я считал его друга очень хорошим специалистом, меня удивило, что он оказался убежденным демократом, который никогда прежде не поддерживал республиканцев. Возможно, сам Илон тоже был таковым.

Мне также показалось неуместным, что близкий друг Илона, связанный с космической отраслью, возглавит NASA, учитывая, что NASA - это важнейшая часть корпоративной жизни Илона. Моя главная обязанность - защищать американский народ!" - подытожил Трамп.

Напомним, предприниматель и экс-глава DOGE Илон Маск заявил о создании новой политической партии в Соединенных Штатах. Бизнесмен раскритиковал происходящее в США после недавней ссоры с Дональдом Трампом из-за его "большого и красивого" закона.

Ранее Дональд Трамп во время церемонии в Белом доме по случаю Дня независимости США подписал закон о сокращении налогов и государственных расходов, который он назвал "большим и красивым" законом.

"В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию - и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу", - написал предприниматель.

До этого сообщалось, что у законопроекта много критиков в разных частях политического спектра. Слева его критикуют за сокращение расходов на социальные программы для наиболее нуждающихся категорий американцев, например Medicaid (финансирует медицинскую помощь для неимущих) и продовольственное пособие, известное как food stamps; справа — за раздутые расходы, сильно увеличивающие госдолг США.

Мы также писали, что ранее Маск заявил, что создаст новую политическую партию, если "большой прекрасный законопроект" Трампа будет принят. Кроме того, шесть нобелевских лауреатов по экономике написали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность предлагаемыми мерами.

После этого сообщалось, что Дональд Трамп и Илон Маск вновь поругались из-за нового законопроекта о расходах - ранее бизнесмен критиковал его, что послужило причиной их прошлой ссоры.

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