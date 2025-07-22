Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО из-за "антиамериканских" настроений организации
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Дональд Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО, ссылаясь на ее "антирелигиозные, антиамериканские и антиизраильские настроения", передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.
По данным издания, Трамп выводит США из Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Представители администрации Трампа выразили недовольство политикой ЮНЕСКО в области "разнообразия, равенства и инклюзивности", а также ее "пропалестинской и прокитайской предвзятостью", сообщил изданию представитель Белого дома.
"Президент Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО, поддержиающей антирелигиозные, разжигающие рознь культурные и социальные идеи, которые совершенно не соответствуют здравому смыслу, за который американцы проголосовали в ноябре" - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
Как указано на сайте организации, ЮНЕСКО - это специализированное учреждение ООН, содействующее развитию образования, науки, культуры и коммуникаций для укрепления мира и равенства во всём мире.
Организация устанавливает стандарты, разрабатывает инструменты и поддерживает международное сотрудничество для решения глобальных проблем. ЮНЕСКО также играет важную роль в реагировании на кризисы, обеспечивая доступ к образованию и защищая культурное наследие.
Напомним, ранее Трамп выступал с критикой в адрес другой организации - НАТО. По данным Русской службы Би-би-си, Трамп был намерен "поощрять" агрессивные страны с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.
Мы также писали, что в прошлом Трамп неоднократно заявлял, что США могут выйти из НАТО. Он настаивал, что Америка вынуждена платить слишком большую долю в бюджет альянса.
В марте этого года американский лидер рассматривал возможность изменения условий участия США в Организации Североатлантического договора.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2267685-tramp-reshil-vyvesti-ssha-iz-yunesko-iz-za-antiamerikanskih-nastroeniy-organizacii/
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