Компания Илона Маска заключила контракт с Пентагоном на 200 млн долларов

Компания xAI, занимающаяся искусственным интеллектом и принадлежащая Илону Маску, получила контракт на сумму до 200 млн долларов с Министерством обороны США, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, вместе с xAI контракт с Минобороны США заключили еще три компании по ИИ - Anthropic, Google и OpenAI. У всех четырех компаний установлен одинаковый лимит финансирования от Главного управления по цифровым технологиям и искусственному интеллекту.

Контракты направлены на помощь в ускорении внедрения передовых технологий ИИ в оборонном ведомстве.

"Внедрение ИИ трансформирует возможности Министерства в поддержке наших военных и сохранении стратегического преимущества перед противниками", — заявил Даг Мэтти, руководитель отдела цифровых технологий и ИИ Министерства обороны США.

Сообщение о заключении контракта совпало по времени с презентацией xAI линейки продуктов на основе ИИ для клиентов из правительства США, которая получила название Grok for Government.

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