"Постоянная чушь и дезинформация": офис Барака Обамы резко ответил на обвинения Трампа

Администрация экс-президента Барака США Обамы выступила с редкой критикой президента Дональда Трампа в ответ на обвинения в государственной измене, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

По информации издания, офис Барака Обамы резко ответила на обвинения Дональда Трампа, который обвинил экс-президента США в государственной измене и фальсификации выборов 2016 и 2020 годов.

"Из уважения к должности президента наша администрация обычно не удостаивает ответом постоянную чушь и дезинформацию, исходящую из Белого дома. Но эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа. Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание", - заявил пресс-секретарь Обамы Патрик Роденбуш.

Роденбуш заявил, что администрация Трампа вводит в заблуждение относительно информации, которую она использует для продвижения своих заявлений.

Напомним, ранее Трамп обвинил экс-президента Соединенных Штатов Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. Тогда Трамп положительно оценил выступление директора национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса. По словам Трампа, они "фантастическим образом высказались о необходимости преследования Обамы и бандитов, которые были бесспорно уличены в мошенничестве на выборах высочайшего уровня".

Несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что дело миллиардера Джеффри Эпштейна было написано его политическими оппонентами и указал на экс-президента страны Барака Обмаму и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Кроме того, Трамп опубликовал в соцсети видео, сгенерированное ИИ и показывающее "арест" экс-президента США Барака Обамы.

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