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    Названы возможные даты новых переговоров России и Украины

    Опубликовано:

    Флаги России и Украины
    Флаги России и Украины. Иллюстративное фото: MicroStockHub/Getty Images

    Новые переговоры России и Украины о перемирии могут состояться уже на этой неделе. Об этом сообщает газета Independent, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, передает NUR.KZ.

    Как пишет издание, на этой неделе Стамбул станет центром дипломатии. В пятницу, 25 июля, здесь пройдут переговоры между Ираном, Великобританией, Францией и Германией по ядерной программе Ирана.

    Кроме того, источники издания сообщили, что на этой неделе ожидается новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной.

    "Переговоры могут состояться в среду или четверг, 23 или 24 июля. Информация о месте, времени и составе делегации не разглашается", - говорится в материале.

    Новые переговоры будут включать обсуждение таких вопросов, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

    Планируется, что все встречи будут закрытыми для прессы, а общественность будет проинформирована посредством письменных заявлений.

    Официально пока ни Россия, ни Украина не сообщали о новом этапе переговоров.

    Напомним, первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на территории Беларуси. Там обсуждалось немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

    Второй этап завершился 3 марта. По его итогам украинская сторона отмечала, что "не получила желаемого результата".

    Отметим, Владимир Зеленский в преддверии одного из раундов переговоров двух делегаций отмечал, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность нужно готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры.

    Позже "Русская служба Би-Би-Си" сообщила, что Путин отверг возможность переговоров с Зеленским. Однако в июне Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским, но при условии.

    "Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", - заявлял глава РФ.

    Однако на прошлой неделе Зеленский заявил, что пока переговоры между Украиной и Россией невозможны. А в минувшую пятницу Эрдоган поговорил с Путиным по телефону и высказал свою позицию по поводу российско-украинских переговоров.

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