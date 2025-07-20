Украина предложила России провести новые переговоры

Украинская делегация предложила российской стороне провести новые переговоры на следующей неделе. Зеленский заявил о необходимости увеличения динамики встреч, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров предложил российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе - об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, пишет издание.

"Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые по итогам прошлых переговорных раундов в Стамбуле. По его словам, готовится еще один обмен.

"И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир действительно длительный. Украина готова к такой встрече", - сказал президент.

Напомним, первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на территории Беларуси. Там обсуждалось немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

Второй этап завершился 3 марта. По его итогам украинская сторона отмечала, что "не получила желаемого результата".

Отметим, Владимир Зеленский в преддверии одного из раундов переговоров двух делегаций отмечал, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность нужно готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры.

Позже "Русская служба Би-Би-Си" сообщила, что Путин отверг возможность переговоров с Зеленским. Однако в июне Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским, но при условии.

"Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", - заявлял глава РФ.

Однако в начале июля Зеленский заявил, что пока переговоры между Украиной и Россией невозможны.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.