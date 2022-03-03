Завершился второй раунд переговоров Украины и России: о чем договорились стороны (видео)

Флаги России и Украины. Фото: Gettty Images/ Kagenmi

В Беларуси завершился второй раунд переговоров делегаций Украины и России.

Стороны продолжат переговоры в третьем раунде в ближайшее время, пишет ТАСС.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что члены украинской делегации не получили результатов, на которые рассчитывали.

Он также зачитал коммюнике по итогам второго раунда.

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация, в секторах, где она проводится. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", - говорится в коммюнике.

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал существенным прогрессом достижение договоренности о гуманитарных коридорах. По его словам, стороны подробно обсудили гуманитарные, военные вопросы и вопрос будущего политического урегулирования.

Договоренности РФ и Украины будут закреплены на высшем уровне в ближайшее время, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959186-zavershilsya-vtoroy-raund-peregovorov-delegatsiy-ukrainy-i-rossii-o-chem-dogovorilis-storony-video/