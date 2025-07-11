Зеленский объяснил, почему переговоры с Россией пока невозможны
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему пока не стоит ждать новых переговоров России и Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.
Как заявил Зеленский на встрече со СМИ, пока стороны не завершили обмены, согласованные на второй встрече в Стамбуле, говорить о полноценных переговорах между Украиной, Россией и США рано.
Он вновь отметил, что для разговоров об окончании войны нужна встреча на уровне глав государств.
"Как я и говорил ранее, мы готовы к любому формату. Безусловно, Украина, Россия и Америка на уровне лидеров - это желательный формат. Могут быть не только слова и гарантии за столом переговоров", - добавил он.
Однако, по его словам, несмотря на все предложения, говорить о следующих переговорах все же еще рано.
"Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров. Примерно так", - пояснил глава Украины.
Отметим, в мае президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов провести трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского.
Владимир Зеленский в преддверии одного из раундов переговоров двух делегаций отмечал, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность нужно готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры.
Позже "Русская служба Би-Би-Си" сообщила, что Путин отверг возможность переговоров с Зеленским. Однако в июне Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским, но при условии.
"Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", - заявлял глава РФ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2264118-zelenskiy-obyasnil-pochemu-peregovory-s-rossiey-poka-nevozmozhny/
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