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Новости русской службы Би-би-си

"О чем говорить?" Путин отверг возможность переговоров с Зеленским

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Sefa Karacan / Anadolu via Getty Images

Президент России Владимир Путин впервые после подрыва двух мостов в Брянской и Курской областях появился на публике и прокомментировал эти события. Он также отверг возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент Украины сегодня еще раз предложил провести встречу на высшем уровне со следующего «понедельника в любой день».

Российский президент Владимир Путин выразил сомнение в возможности проведения переговоров с Украиной на высшем уровне на фоне недавних атак украинских военных.

Во время совещания с членами правительства Путин прокомментировал подрывы мостов в граничащих с Украиной Брянской и Курской областях 31 мая и 1 июня, жертвами которых стали семь человек, еще более 100 получили ранения.

Путин назвал атаку в Брянской области «целенаправленным ударом по гражданским», который был направлен на срыв переговоров. Он также несколько раз назвал действия украинских военных «терроризмом», а власти Украины «террористической организацией».

По словам Путина, Украина несет потери на фронте, поэтому пытается запугать Россию терактами.

«Просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор», — заявил Путин.

По мнению российского президента, перерыв в боевых действиях будет использован Киевом «для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других терактов».

Путин также заявил, что атаки на гражданские объекты в России накануне переговоров в Стамбуле «были направлены на срыв переговорного процесса».

«Удар наносился по гражданскому населению намеренно», — добавил он.

Об операции СБУ «Паутина», в ходе которой были атакованы российские аэродромы стратегической авиации, Владимир Путин не упомянул. В СБУ утверждают, что в ходе операции были повреждены более 40 российских самолетов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, половина самолетов, которые были поражены дронами в ходе операции, не подлежат восстановлению.

Независимые наблюдатели оценивали результаты украинской атаки более скромно (чаще всего говорилось примерно о 10% уничтоженного авиапарка) и указывали, что это вряд ли значительно снизит боеспособность российских войск стратегического назначения.

Однако в целом характеристика причиненного ущерба не вызывает особых разногласий у комментаторов независимо от их мировоззрения — потери российской авиации оцениваются по меньшей мере как очень существенные.

Вскоре после сделанных заявлений Путина президент США Дональд Трамп сообщил, что провел с ним телефонный разговор, который продлился час и 15 минут. Они обсудили украинскую операцию «Паутина», а также «различные другие нападения, которые совершались обеими сторонами».

Лидер Белого дома заявил, что это был хороший разговор, но «не такой, который приведет к немедленному миру»: «Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы».

«Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день»

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для журналистов 4 июня вновь призвал Путина к личной встрече.

«Встреча на выбор русских: Стамбул, Ватикан, Швейцария. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).

Президент Украины подчеркнул, что до подобной встречи необходимо договориться о прекращении огня.

«Почему прекращение огня до встречи лидеров, потому что мы встретимся и если нет никакого понимания, нет желания деэскалации и взглядов как это завершить, то прекращение огня закончится в этот же день», — пояснил Зеленский.

Режим прекращения огня — при гарантии посредничества США — может быть продлен, если в ходе переговоров станет ясно, что стороны готовы продолжать диалог, заявил президент Украины.

По словам Зеленского, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал четырехстороннюю встречу — президентов США, России, Украины и Турции, пишет «Суспільне». Как отметил лидер Украины, он готов к такой встрече.

Российский меморандум с условиями мира он назвал ультиматумом.

«Это ультиматум, и его не будет воспринимать ни украинская сторона, никто не будет воспринимать всерьез, потому что там ультиматум. То есть этот меморандум — недоразумение», — сказал Владимир Зеленский.

Неприемлемым для Киева условием он назвал первый пункт российского документа, в котором Москва настаивает на признании российскими Крыма, а также оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

«Это точно противоречит Уставу ООН, противоречит здравому смыслу и Конституции Украины. Они, кстати, об этом знают. Это сразу такое требование наибольшей награды Путину за эту войну», — объяснил Зеленский.

Президент Украины в ходе брифинга также сообщил об обмене военнопленными, который в ходе переговоров 2 июня был запланирован на 7–8 июня. По его словам, Россия заявила о готовности обменять 500 военнопленных.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2252373-o-chem-govorit-putin-otverg-vozmozhnost-peregovorov-s-zelenskim/

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