"Решить могут только лидеры": Зеленский намерен настаивать на личной встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети о готовности ключевых моментов для переговоров с российской делегацией в понедельник в Стамбуле, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Владимира Зеленского.

"Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. Первое - полное и безусловное прекращение огня. Второе - освобождение пленных. Третье - возвращение похищенных детей.

И чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность - готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры", - написал Зеленский.

Он также добавил, что украинскую делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров.

Напомним, 16 мая переговоры России и Украины состоялись. Делегации двух стран встретились в Турции.

По итогам Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - детально прописать свои предложения, отметил глава делегации.

Затем Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. 24 мая Россия и Украина произвели взаимообмен пленными. Стороны передали друг другу по 307 военнослужащих.

Также глава МИД России Сергей Лавров заявил, что делегация России готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

А министр обороны Украины Умеров, который возглавляет переговорную группу, сообщил, что Украина передала России свой меморандум, который отражает украинскую позицию, но российского так и не получила.

"Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их меморандум, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны. У российской стороны есть еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ", - проинформировал Умеров.

Между тем пресс-секретарь Путина Песков назвал требования Украины о меморандуме неконструктивными.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация делает все для того, чтобы затянуть войну и сорвать переговоры.