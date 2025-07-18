Эрдоган озвучил Путину свою позицию по переговорам в Стамбуле

Президенты Турции и России поговорили по телефону и обсудили третий раунд переговоров по ситуации в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на TRT Haber.

Как сообщает телеканала, ссылаясь на заявление Управления коммуникаций турецкого президента, в ходе встречи президента Эрдогана и президента России Путина обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные проблемы.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция намерена обеспечить стабильность и безопасность в Сирии и помочь стране как можно скорее встать на ноги, добавив, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной", - пишет издание.

Отмечается, что Турция готова вновь принять переговоры Росси и Украины в Стамбуле, когда обе стороны определятся с датами.

Напомним, первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на территории Беларуси. Там обсуждалось немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

Второй этап завершился 3 марта. По его итогам украинская сторона отмечала, что "не получила желаемого результата".

Отметим, Владимир Зеленский в преддверии одного из раундов переговоров двух делегаций отмечал, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность нужно готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры.

Позже "Русская служба Би-Би-Си" сообщила, что Путин отверг возможность переговоров с Зеленским. Однако в июне Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским, но при условии.

"Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", - заявлял глава РФ.

Однако на прошлой неделе Зеленский заявил, что пока переговоры между Украиной и Россией невозможны.

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