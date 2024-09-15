Космические туристы-астронавты миссии Polaris вернулись на Землю (видео)

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами коммерческой миссии Polaris Dawn успешно вернулся на Землю. На орбиту его запустили 10 сентября, передает NUR.KZ. Видео опубликовано в SpaceX.

Кадры возвращения астронавтов на Землю публикует SpaceX. Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами коммерческой миссии Polaris Dawn успешно приводнился у побережья США.

"Приземление Дракона подтверждено! Добро пожаловать обратно на Землю", - говорится в одном из постов SpaceX.

Напомним, 10 сентября, по данным Русской службы BBC, компания Маска SpaceX успешно запустила миссию Polaris для первого частного выхода в открытый космос.

После двух лет подготовки и нескольких отложенных стартов четыре астронавта миссии Polaris Dawn успешно стартовали с мыса Канаверал на корабле Dragon и ракете Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска к новым высотам частного освоения космоса. Им предстоит улететь дальше и выше всех орбитальных миссий и впервые в истории вывести космического туриста в открытый космос.

Позже появились кадры, где один из астронавтов корабля - капитан и спонсор миссии Polaris Dawn миллиардер-авиатор Джаред Айзекман вышел из корабля Dragon, летевшего на высоте более 700 км над поверхностью Земли со скоростью свыше 25 тысяч км/ч, и через несколько минут успешно вернулся.

За ним в открытый космос вышла Сара Гиллис - ведущий инженер SpaceX. Прямая трансляция велась в сети Х.

SpaceX, согласно информации на официальном сайте, - американская компания, принадлежащая Илону Маску, которая занимается производством космических аппаратов, поставщик услуг по запуску и спутниковой связи со штаб-квартирой на космической базе SpaceX Starbase недалеко от Браунсвилла, штат Техас.