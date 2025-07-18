WP: Трамп советовал Зеленскому "перейти в наступление"

По данным источников Washington Post, в разговоре с Владимиром Зеленским Дональд Трамп якобы заявил, что Украина не изменит ход войны, "играя в обороне", передает NUR.KZ.

По данным издания, когда Зеленский завершил телефонный разговор с Трампом 4 июля, его главный помощник Андрей Ермак остался очень доволен.

"Вау, это был лучший разговор с ним в нашей жизни", - сказал Андрей Ермак после того, как Зеленский повесил трубку, с чем глава Украины якобы согласился.

По словам источников издания среди украинских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, в разговоре с Зеленским Трамп также заявил, что Украина "не изменит ход войны, играя в обороне", и ей "необходимо перейти в наступление".

Добавим, что накануне Дональд Трамп в разговоре с журналистами заявил, что Украине не следует атаковать российскую столицу.

Во время этой же встречи с журналистами Трамп ответил, на чьей он стороне в конфликте России и Украины.

Напомним, пару дней назад Трамп пригрозил России "жесткими пошлинами" и дал 50 дней на урегулирование ситуации в Украине.

"Я очень недоволен Россией. Мы планируем ввести жесткие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но пока все, что я слышу - это всего лишь разговоры, разговоры, разговоры", - заявил американский лидер.

А в телефонном разговоре с Би-би-си президент Трамп заявил, что разочарован Путиным, но еще не теряет надежды.

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