ЕС ужесточил санкции против России после месяца споров со Словакией из-за российского газа

Евросоюз наконец утвердил согласованный еще месяц назад очередной пакет санкций против России за вторжение в Украину, призванный усилить давление на Кремль и добиться от Владимира Путина 30-дневного перемирия. Из 27 стран союза против выступала только Словакия, пророссийские власти которой недовольны другим решением ЕС - полностью отказаться от российского газа к 2028 году - и требуют компенсации.

В итоге Словакия сняла возражения, и в пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что 18-й по счету пакет утвержден.

Он немного ужесточает уже действующие санкции против покупателей и перевозчиков российской нефти и нефтепродуктов, а также против российских банков и компаний из Китая и Беларуси, которые помогают Кремлю обходить европейские ограничения.

"ЕС только что одобрил один из самых жестких пакетов санкций против России, - заявила Каллас. - Мы будем и дальше ограничивать доходы России, чтобы у нее не осталось другого выхода, кроме как прекратить агрессию".

Основные санкции против России давно уже действуют, и цель нового пакета - попытаться еще немного затянуть удавку на шее российской экономики, чтобы вынудить Кремль если не прекратить, то хотя бы приостановить агрессию против Украины, говорят европейцы.

"Мы усиливаем давление на Россию. Наша цель предельно ясна: мы призываем к полному и безоговорочному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя 18-й пакет.

"Россия должна сесть за стол переговоров с серьезным предложением. Поскольку до сих пор она не демонстрирует такой готовности, мы будем усиливать давление", - сказала она.

Почему Словакия была против

Ужесточать санкции тем временем особо уже некуда: за годы поддержки Украины ЕС задействовал почти весь арсенал ограничений. В запасе остались два козыря: отказ от российского газа и конфискация замороженных в Европе российских валютных резервов на 210 млрд евро. Оба этих инструмента наталкиваются на серьезные возражения внутри Евросоюза.

Санкции предлагает Еврокомиссия (фактически правительство ЕС), а утверждают их единогласно власти всех 27 стран союза. Вопрос о продлении санкций выносится на всеобщее голосование каждые полгода, и у каждой страны есть право вето. С этим периодически возникают сложности из-за позиции Венгрии, премьер которой Виктор Орбан симпатизирует Владимиру Путину и открыто недолюбливает власти Украины.

И Орбан, и пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо, неоднократно обещали блокировать любые новые санкции, которые нанесут вред экономике их стран.

Прежде всего речь идет об отказе от российского газа, на котором отлично зарабатывают и Венгрия, и Словакия. У них нет выхода к морю, и заместить дешевые поставки по трубопроводам закупками сжиженного газа без потерь не получится.

Чтобы обойти возражения Фицо и Орбана, ЕС придумал другой план: не санкции, а постепенные торговые ограничения на импорт ради защиты энергетической безопасности ЕС. Их утверждают квалифицированным большинством членов ЕС, а не единогласно, и не на полгода, а раз и навсегда.

План, пока не утвержденный странами ЕС и Европарламентом, предполагает запрет на импорт российского газа по существующим краткосрочным контрактам с 17 июня 2026 года, по долгосрочным - к концу 2027 года. Тогда же прекратятся закупки российского сжиженного газа. Для Венгрии и Словакии сделали исключение: им разрешили импорт по краткосрочным контрактам до конца 2027 года.

Однако Словакию не устроила перспектива потерять вето в газовом вопросе - и она отказалась утверждать 18-й пакет санкций. Таким образом Фицо показал Еврокомиссии, что если его лишат одного рычага влияния, он готов вставлять другие палки в колеса санкционной телеги, которую ЕС катит на Россию.

Во вторник на встрече министров иностранных дел Евросоюза уговорить Словакию не получилось. В среду снова не вышло. И только в четверг Фицо объявил, что на этом этапе добился всего, что мог, и дальше блокировать санкции "контрпродуктивно".

Чего именно добился Фицо, пока ни он, ни ЕС не озвучили.

Какие санкции вошли в новый пакет?

Российская энергетика и банки - две главные цели 18-го пакета.

ЕС запретил использование всех четырех веток двух газопроводов "Северный поток" по дну Балтийского моря. До вторжения в Украину он был основным маршрутом поставок российского газа в Германию, но потом Кремль сделал его оружием газовой войны против ЕС и отключил под надуманным предлогом. Выключенный газопровод взорвали, но одна из четырех ниток не пострадала, и Путин неоднократно предлагал включить ее обратно.

Теперь это будет невозможно, пока действуют санкции.

Кроме того, на этот раз ЕС еще немного ужесточил ограничения против российского "теневого" танкерного флота, расширив список на 105 судов.

Еще два десятка российских банков после принятия 18-го пакета должны быть отключены от базирующейся в Европе международной системы обмена платежными поручениями SWIFT. И не только отключены - ЕС вводит полный запрет на любые транзакции со всеми отключенными от SWIFT российскими банками.

Третья часть пакета - вторичные санкции против банков и компаний третьих стран, которые, по мнению ЕС, помогают Кремлю обходить ограничения.

Дыра в нефтяном потолке

ЕС также договорился снизить потолок нефтяных цен для России. Он был на уровне 60 долларов за баррель, а теперь будет плавающим - на 15% текущей рыночной цены на российскую нефть.

Сейчас он опустится примерно до 47 долларов. Однако это решение будет иметь минимальные последствия. По нескольким причинам.

Во-первых, ЕС не покупает ни нефть, ни нефтепродукты в России. Потолок устанавливает цену на российскую нефть, ниже которой европейским перевозчикам, страховщикам и банкам запрещено обслуживать российские поставки в другие страны мира.

Во-вторых, потолок ввели в феврале 2023 года все члены "Большой семерки" развитых стран - США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония - а также присоединившиеся к ним остальные страны ЕС и Австралия.

Инициатором были как раз США, поскольку Белый дом опасался резкого скачка цен на нефть в случае полного эмбарго на российские поставки. Потолок - фактически послабление и исключение из эмбарго.

И вот теперь президент США Дональд Трамп снова отказался ужесточать нефтяные санкции против России.

Он не поддержал предложение Европы снизить нефтяной потолок по той же причине - Трамп стремится избежать скачка цен на бензин в США, особенно в условиях двух войн на Ближнем Востоке - в ключевом нефтедобывающем регионе.

После перемирия между Израилем и Ираном и в связи с ростом добычи ОПЕК+ цены на нефть снижаются, и действующий потолок теряет актуальность, говорила фон дер Ляйен.

"Снижая потолок, мы адаптируем его к изменившимся рыночным условиям и восстановим его эффективность, - сказала она. - Россия по-прежнему получает примерно треть всех доходов благодаря экспорту нефти. Мы обязаны перекрыть этот источник".

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