О болезни Трампа сообщили в Белом доме

У 79-летнего президента США Дональда Трампа выявили хроническое заболевание - венозную недостаточность, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Медицинский отдел Белого дома провел комплексное обследование 79-летнего Трампа после того, как на недавних фотографиях были видны его опухшие лодыжки и ушибленная рука. Об этом сообщила на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Врачи пришли к выводу, что отек лодыжек связан с хронической венозной недостаточностью. Ливитт назвал это "распространенным заболеванием, особенно среди людей старше 70 лет".

Позже медики заявили, что не обнаружили никаких признаков тромбоза глубоких вен или заболевания артерий и что "не было выявлено никаких признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системного заболевания".

"Президент Трамп по-прежнему в отличном состоянии здоровья", — заявили в Белом доме.

Напомним, 19 мая этого года стало известно, что бывшему президенту США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Метастазы уже распространились на кости.

В тот же день президент США Дональд Трамп поддержал своего предшественника Джо Байдена, которому диагностировали рак простаты. Затем Джо Байден опубликовал фото с супругой и кошкой, прокомментировав информацию о своем диагнозе.

Но вскоре Трамп распространил теорию заговора о том, что Байден якобы был якобы казнен в 2020 году, а вместо него используют "клонов" или "роботизированных существ".

После этого Джо Байден ответил на обвинения Трампа и заявил, что самостоятельно принимал все решения на посту президента.

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