О болезни Трампа сообщили в Белом доме
Опубликовано:
У 79-летнего президента США Дональда Трампа выявили хроническое заболевание - венозную недостаточность, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Медицинский отдел Белого дома провел комплексное обследование 79-летнего Трампа после того, как на недавних фотографиях были видны его опухшие лодыжки и ушибленная рука. Об этом сообщила на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Врачи пришли к выводу, что отек лодыжек связан с хронической венозной недостаточностью. Ливитт назвал это "распространенным заболеванием, особенно среди людей старше 70 лет".
Позже медики заявили, что не обнаружили никаких признаков тромбоза глубоких вен или заболевания артерий и что "не было выявлено никаких признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системного заболевания".
"Президент Трамп по-прежнему в отличном состоянии здоровья", — заявили в Белом доме.
Напомним, 19 мая этого года стало известно, что бывшему президенту США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Метастазы уже распространились на кости.
В тот же день президент США Дональд Трамп поддержал своего предшественника Джо Байдена, которому диагностировали рак простаты. Затем Джо Байден опубликовал фото с супругой и кошкой, прокомментировав информацию о своем диагнозе.
Но вскоре Трамп распространил теорию заговора о том, что Байден якобы был якобы казнен в 2020 году, а вместо него используют "клонов" или "роботизированных существ".
После этого Джо Байден ответил на обвинения Трампа и заявил, что самостоятельно принимал все решения на посту президента.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Bloomberg: Белый дом подтвердил, что Трамп хочет уволить главу ФРС
- Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2266236-o-bolezni-trampa-soobshchili-v-belom-dome/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах