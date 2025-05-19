Джо Байден впервые прокомментировал информацию о своей болезни
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После информации о том, что у бывшего президента США диагностировали рак простаты, Джо Байден опубликовал пост в социальной сети X, передает NUR.KZ.
В соцсети Х Джо Байден опубликовал фото с супругой и кошкой, прокомментировав информацию о своем диагнозе.
"Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Благодарю за вашу любовь и поддержку", - написал Джо Байден.
Напомним, ранее стало известно, что Джо Байдену диагностировали рак предстательной железы в агрессивной форме. По заявлению его офиса, метастазы уже перешли на кости.
Эксперты по раку простаты говорят, что диагноз Байдена довольно серьезен, и что как только рак распространяется на кости его невозможно вылечить. Тем не менее некоторые врачи считают, что с такой формой рака можно прожить до 10 лет.
Добавим, Джо Байдену 82 года. Пост президента США он занимал с 2020 года по 2024 год.
Президент США Дональд Трамп поддержал своего предшественника Джо Байдена, которому диагностировали рак простаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2246577-dzho-bayden-vpervye-prokommentiroval-informaciyu-o-svoey-bolezni/