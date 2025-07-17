Bloomberg: Белый дом подтвердил, что Трамп хочет уволить главу ФРС

В Белом доме подтвердили, что Трамп намерен уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщил изданию чиновник из Белого дома, пожелавший остаться анонимным, законодатели уже высказались в поддержку этого решения Трампа, хотя оно, вероятнее всего, и "всколыхнет финансовые рынки и приведет к серьезному юридическому разбирательству".

Сам же Трамп, по словам представителя Белого дома, еще не принял окончательного решения и может передумать.

В ФРС от комментариев отказались.

Агентство отмечает, что Трамп неоднократно выражал разочарование решением центрального банка сохранить процентные ставки на прежнем уровне, а представители администрации в последние дни подтвердили, что процесс выбора преемника Пауэлла, срок полномочий которого на посту председателя истекает только в мае 2026 года, уже идет.

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"Трамп впервые заявил об этом на встрече с законодателями-республиканцами, которые ранее проголосовали против закона о криптовалюте", - пишет агентство.

В последние дни Трамп критиковал Пауэлла за реконструкцию вашингтонской штаб-квартиры ФРС, заявив, что работы сопровождаются перерасходом средств и являются чрезмерно дорогими для правительственного здания. Трамп заявил, что расходы на реконструкцию были "довольно возмутительными".

Как ранее сообщала Русская служба ВВС, в мае ФРС, которая исполняет функции центробанка, проигнорировала воззвания президента Трампа и оставила процентные ставки без изменений.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявлял, что из-за пошлин, которые Трамп ввел на весь импорт в США, теперь совершенно не ясно, что делать дальше. По мнению Пауэлла, если пошлины останутся, то они, вероятно, приведут к ускорению инфляции, замедлению экономического роста и росту безработицы.

Как пишет РБК, Пауэлл возглавляет ФРС с 2018 года, в совете управляющих регулятора он состоит с мая 2012-го. Трамп несколько месяцев критикует его, разочарованный тем, что регулятор не снижает ключевую ставку.

СМИ писали, что новым главой ФРС может стать нынешний министр финансов Скотт Бессент. Однако в Белом доме это опровергли, а сам Бессент заявил, что имеет "лучшую работу в Вашингтоне".

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