У Джо Байдена обнаружили рак
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Бывшему президенту США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Метастазы уже распространились на кости, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.
Заявление о болезни экс-президента опубликовал его офис.
"Рак господина Байдена характеризуется показателем Глисона 9 с метастазами в кости", - цитирует издание заявление представителя Байдена.
Шкала Глисона используется для описания того, как рак предстательной железы выглядит под микроскопом; 9 и 10 — самые агрессивные, поясняет издание.
"Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения со своими врачами", - добавили в офисе экс-главы США.
Эксперты по раку простаты говорят, что диагноз Байдена довольно серьезен, и что как только рак распространяется на кости, его невозможно вылечить. Но доктор Джадд Моул, эксперт по раку простаты в Университете Дьюка, отмечает, что мужчины, с такой формой рака, "могут прожить пять, семь, 10 и более лет".
Отметим, Джо Байдену 82 года.
По информации на сайте Британской энциклопедии, Джозеф Робинетт Байден-младший родился 20 ноября 1942 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания.
В течение 36 лет представлял штат Делавэр в сенате США, после чего занимал пост 47-го вице-президента в период с 2009 по 2017 год в администрации Барака Обамы.
Джо Байден был президентом США с 2020 года по 2024 год. На выборах президента США в прошлом году Байден сначала планировал баллотироваться на второй срок, однако позже объявил о выходе из гонки.
Перед этим Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке. С таким же призывом выступали выходцы из Демократической партии и даже актер Джордж Клуни.
В марте сообщалось, что экс-президент заявил о желании вернуться в большую политику - он уже предложил свою помощь лидерам Демократической партии США.
К слову, рак простаты в прошлом году обнаружили и у короля Великобритании Карла III.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2246244-rak-prostaty-v-agressivnoy-forme-obnaruzhili-u-dzho-baydena/