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"Отвлекающий маневр": Байден ответил на обвинения Трампа в недееспособности

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Трамп и Байден в Белом доме
Трамп и Байден в Белом доме. Фото: Alex Wong / Getty Images

Бывший президент США Джо Байден ответил на обвинения Трампа и заявил, что самостоятельно принимал все решения на посту президента, передает NUR.KZ со ссылкой на Axios.

Ранее на сайте Белого дома появился указ Трампа, в котором он поручил своему советнику и генпрокурору провести расследование в отношении экс-президента. Трамп вновь заявил, что Байден не сам ставил подписи на указы - это якобы делалось специальным устройством, копирующим подпись. Кроме того, нынешней президент усомнился, что его предшественник был дееспособен, когда занимал пост.

В ответ Байден заявил, что сам принимал решения и подписывал документы.

"Позвольте мне прояснить: я самостоятельно принимал решения во время своего президентства. Я принимал решения о помилованиях, указах, законодательстве и прокламациях. Любое предположение, что я этого не делал, смехотворно и ложно", - говорится в заявлении Байдена.

Заявления своего бывшего оппонента Байден назвал отвлекающим маневром, "чтобы продвинуть катастрофическое законодательство, которое сократит такие важные программы, как Medicaid, и увеличит расходы американских семей".

"И все это ради оплаты налоговых льгот для сверхбогатых и крупных корпораций", — заявил эс-президент США.

Напомним, 19 мая этого года стало известно, что бывшему президенту США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Метастазы уже распространились на кости.

В тот же день президент США Дональд Трамп поддержал своего предшественника Джо Байдена, которому диагностировали рак простаты. Затем Джо Байден опубликовал фото с супругой и кошкой, прокомментировав информацию о своем диагнозе.

А в начале недели сообщалось, что Трамп распространил теорию заговора о том, что Байден якобы был якобы казнен в 2020 году, а вместо него используют "клонов" или "роботизированных существ".

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2252469-otvlekayushchiy-manevr-bayden-otvetil-na-obvineniya-trampa-v-nedeesposobnosti/