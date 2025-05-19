Трамп отреагировал на новости о диагнозе Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поддержал своего предшественника Джо Байдена, которому диагностировали рак простаты, передает NUR.KZ.

"Мелания и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления", — написал Трамп в соцсетях.

Поддержала Байдена и бывший вице-президент США, работавшая с ним, Камала Харрис. Ее слова приводит The New York Times.

По словам Харрис, она с мужем были опечалены известием о диагнозе бывшего президента.

"Джо — боец, и я знаю, что он встретит этот вызов с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство. Мы надеемся на полное и скорейшее выздоровление", — сказала Харрис.

Напомним, ранее стало известно, что Джо Байдену диагностировали рак предстательной железы в агрессивной форме. По заявлению его офиса, метастазы уже перешли на кости.

Эксперты по раку простаты говорят, что диагноз Байдена довольно серьезен, и что как только рак распространяется на кости его невозможно вылечить. Тем не менее некоторые врачи считают, что с такой формой рака можно прожить до 10 лет.

Добавим, Джо Байдену 82 года. Пост президента США он занимал с 2020 года по 2024 год.