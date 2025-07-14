WSJ назвала, после какой записки в США была заморожена помощь Украине

Записка вице-министра обороны США Элбриджа Колби главе Пентагона стала причиной приостановки поставок оружия Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, Элбридж Колби, замглавы Пентагона, хочет переориентировать вооруженные силы США на противодействие Китаю. Из-за этого он оказался в центре последних событий вокруг паузы в поставках оружия Украине.

"Именно Колби, 45-летний внук бывшего директора ЦРУ, в начале июня написал министру обороны Питу Хегсету служебную записку, в которой заявил, что запросы Украины на поставки американского оружия могут еще больше истощить и без того истощенные запасы Пентагона.

В меморандуме не содержалось никаких рекомендаций, представитель министерства лишь назвал его инструментом оценки того, как поставки оружия Украине повлияют на американские арсеналы. Однако некоторые представители администрации и Конгресса утверждают, что документ учитывался при решении Пентагона приостановить поставки оружия Киеву", - говорится в материале издание.

Сам Колби отказался давать интервью СМИ, но в соцсетях он заявил, что продолжит настаивать на том, чтобы "союзники США" увеличили расходы на поставки оружия Украине.

Напомним, 2 июля в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил отправку партии ракет и боеприпасов Украине на фоне обеспокоенности из-за запасов ВС США.

Как сообщали СМИ, решение было принято после того, как глава Пентагона потребовал провести проверку запасов боеприпасов Вооруженных сил США. Отмечалось, что запас американских ВС значительно истощился за несколько лет войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

Позже в Госдепе заявили, что США лишь взяли паузу в поставках оружия Украине, а не прекратили военную помощь полностью.

На новости отреагировал глава Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что сейчас страны обсуждают дальнейшую оборонную поддержку.

По словам украинского лидера, сейчас строится новая сеть сотрудничества с Америкой и многими другими странами на основе общих возможностей в развитии промышленности, промышленности технологических секторов.

10 июля стало известно, что Трамп поручил возобновить поставки оружия Украине. СМИ писали, что он и не знал об указании главы Пентагона.

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