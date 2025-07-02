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    Белый дом подтвердил остановку поставок ключевого оружия для Украины

    Опубликовано:

    Белый дом в Вашингтоне
    Белый дом. Иллюстративное фото: pexels.com

    В Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил отправку партии ракет и боеприпасов Украине на фоне обеспокоенности из-за запасов ВС США, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

    Как сообщает телеканал, министр обороны Штатов Пит Хегсет отдал приказ приостановить отправку партии ракет и боеприпасов в Украину спустя несколько недель после того, как опубликовал меморандум с требованием провести проверку запасов боеприпасов Вооруженных сил США.

    Отмечается, что запас ВС значительно истощился за несколько лет войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

    По словам двух чиновников Министерства обороны и двух представителей Конгресса, поставки боеприпасов и другого оружия могут быть приостановлены до завершения оценки, а если обнаружится, что их не хватает, то сроки поставки будут отложены на более поздний срок.

    Источники в Пентагоне предоставили телеканалу список оружия, которое перестанут отправлять Украине. Среди них средства как для ПВО, так и для фронта:

    • ракеты к системам Patriot;
    • 155-мм осколочно-фугасные гаубичные боеприпасы;
    • 100 ракет Hellfire;
    • 250 высокоточных ракетных систем GMLRS;
    • десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометов.

    Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила, что поставки оружия приостановлены.

    "Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после проверки Министерством обороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой — просто спросите Иран", - заявила Келли.

    Министерство обороны на запрос о комментарии не ответило.

    Отмечается, что Украина неоднократно обращалась к США и Европе с просьбой предоставить ей дополнительные средства ПВО.

    В начале месяца глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в США заявил, что страна нуждается в большем количестве систем, чтобы защитить города от воздушных атак.

    Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал администрацию Байдена за промедление с поставками военной помощи вооруженным силам Украины.

    В декабре стало известно, что США выделили Украине пакет помощи на полмиллиарда долларов. В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, ракеты, противоминные транспортные средства, а также оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты. Этот пакет помощи в Госдепартаменте назвали "крайне необходимым для защиты от продолжающихся атак России".

    До этого сообщалось, что США выделят Украине заем в размере 20 миллиардов долларов за счет российских активов.

    А в ноябре этого года сообщалось, что у США осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа.

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