Белый дом подтвердил остановку поставок ключевого оружия для Украины

В Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил отправку партии ракет и боеприпасов Украине на фоне обеспокоенности из-за запасов ВС США, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Как сообщает телеканал, министр обороны Штатов Пит Хегсет отдал приказ приостановить отправку партии ракет и боеприпасов в Украину спустя несколько недель после того, как опубликовал меморандум с требованием провести проверку запасов боеприпасов Вооруженных сил США.

Отмечается, что запас ВС значительно истощился за несколько лет войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

По словам двух чиновников Министерства обороны и двух представителей Конгресса, поставки боеприпасов и другого оружия могут быть приостановлены до завершения оценки, а если обнаружится, что их не хватает, то сроки поставки будут отложены на более поздний срок.

Источники в Пентагоне предоставили телеканалу список оружия, которое перестанут отправлять Украине. Среди них средства как для ПВО, так и для фронта:

ракеты к системам Patriot;

155-мм осколочно-фугасные гаубичные боеприпасы;

100 ракет Hellfire;

250 высокоточных ракетных систем GMLRS;

десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометов.

Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила, что поставки оружия приостановлены.

"Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после проверки Министерством обороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой — просто спросите Иран", - заявила Келли.

Министерство обороны на запрос о комментарии не ответило.

Отмечается, что Украина неоднократно обращалась к США и Европе с просьбой предоставить ей дополнительные средства ПВО.

В начале месяца глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в США заявил, что страна нуждается в большем количестве систем, чтобы защитить города от воздушных атак.

Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал администрацию Байдена за промедление с поставками военной помощи вооруженным силам Украины.

В декабре стало известно, что США выделили Украине пакет помощи на полмиллиарда долларов. В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, ракеты, противоминные транспортные средства, а также оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты. Этот пакет помощи в Госдепартаменте назвали "крайне необходимым для защиты от продолжающихся атак России".

До этого сообщалось, что США выделят Украине заем в размере 20 миллиардов долларов за счет российских активов.

А в ноябре этого года сообщалось, что у США осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа.