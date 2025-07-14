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    Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

    Президент США Дональд Трамп заявил, что за поставку Украине дополнительного оружия заплатят страны Европы,передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    Такое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс.

    "Мы направим [Украине] разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%", — сказал Трамп.

    Он добавил, что обсудит этот вопрос на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Трамп не ответил на вопрос о точном количестве ракет Patriot, но заявил, что Украина "получит некоторую часть.

    "Потому что им нужна защита, но заплатит за них Евросоюз, мы ничего не платим за это, но мы их направим, для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot", - цитирует издание американского лидера.

    При этом он не стал отвечать на вопрос об ужесточении санкций против России.

    Напомним, 2 июля в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил отправку партии ракет и боеприпасов Украине на фоне обеспокоенности из-за запасов ВС США.

    Как сообщали СМИ, решение было принято после того, как глава Пентагона потребовал провести проверку запасов боеприпасов Вооруженных сил США. Отмечалось, что запас американских ВС значительно истощился за несколько лет войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

    Позже в Госдепе заявили, что США лишь взяли паузу в поставках оружия Украине, а не прекратили военную помощь полностью.

    На новости отреагировал глава Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что сейчас страны обсуждают дальнейшую оборонную поддержку.

    По словам украинского лидера, сейчас строится новая сеть сотрудничества с Америкой и многими другими странами на основе общих возможностей в развитии промышленности, промышленности технологических секторов.

    10 июля стало известно, что Трамп поручил возобновить поставки оружия Украине. СМИ писали, что он и не знал об указании главы Пентагона.

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