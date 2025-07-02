Зеленский сделал заявление по поводу прекращения военной помощи США

Владимир Зеленский заявил, что Украина выясняет с США все детали по поставкам оборонной поддержки, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание приводит перевод заявления украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки", - рассказал он.

В то же время президент Украины пояснил, что сейчас страны обсуждают дальнейшую оборонную поддержку.

"Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО", - сказал Зеленский.

Также Зеленский, как отмечают издание, обсудил американскую поддержку с украинскими предпринимателями и подчеркнул, что ее продолжение является общим интересом.

"ПВО для Украины - это защита для каждой компании, которая работает в государстве, имеет здесь свою собственность и развивает производства. Украинский мессендж абсолютно очевиден: вместе можем сделать больше. Я благодарю все компании и предпринимателей, которые поддерживают украинскую защиту, которые поддерживают украинскую устойчивость", - подчеркнул он.

В то же время Зеленский отметил, что строится новая сеть сотрудничества с Америкой и многими другими странами на основе общих возможностей в развитии промышленности, промышленности технологических секторов

"Но, конечно, безопасность, защита от российских ударов - это основа основ, и мы ожидаем большей активности от предпринимателей в продвижении этой нашей повестки дня по безопасности", - пояснил он.

Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал администрацию Байдена за промедление с поставками военной помощи вооруженным силам Украины.

В декабре стало известно, что США выделили Украине пакет помощи на полмиллиарда долларов. В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, ракеты, противоминные транспортные средства, а также оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты. Этот пакет помощи в Госдепартаменте назвали "крайне необходимым для защиты от продолжающихся атак России".

До этого сообщалось, что США выделят Украине заем в размере 20 миллиардов долларов за счет российских активов.

А в ноябре этого года сообщалось, что у США осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа.

Сегодня в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил отправку партии ракет и боеприпасов Украине на фоне обеспокоенности из-за запасов ВС США.