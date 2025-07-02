Зеленский сделал заявление по поводу прекращения военной помощи США

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Зеленский сделал заявление по поводу прекращения военной помощи США

    Опубликовано:

    Владимир Зеленский
    Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

    Владимир Зеленский заявил, что Украина выясняет с США все детали по поставкам оборонной поддержки, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

    Издание приводит перевод заявления украинского президента Владимира Зеленского.

    "Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки", - рассказал он.

    В то же время президент Украины пояснил, что сейчас страны обсуждают дальнейшую оборонную поддержку.

    "Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО", - сказал Зеленский.

    Также Зеленский, как отмечают издание, обсудил американскую поддержку с украинскими предпринимателями и подчеркнул, что ее продолжение является общим интересом.

    "ПВО для Украины - это защита для каждой компании, которая работает в государстве, имеет здесь свою собственность и развивает производства. Украинский мессендж абсолютно очевиден: вместе можем сделать больше. Я благодарю все компании и предпринимателей, которые поддерживают украинскую защиту, которые поддерживают украинскую устойчивость", - подчеркнул он.

    В то же время Зеленский отметил, что строится новая сеть сотрудничества с Америкой и многими другими странами на основе общих возможностей в развитии промышленности, промышленности технологических секторов

    "Но, конечно, безопасность, защита от российских ударов - это основа основ, и мы ожидаем большей активности от предпринимателей в продвижении этой нашей повестки дня по безопасности", - пояснил он.

    Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал администрацию Байдена за промедление с поставками военной помощи вооруженным силам Украины.

    В декабре стало известно, что США выделили Украине пакет помощи на полмиллиарда долларов. В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, ракеты, противоминные транспортные средства, а также оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты. Этот пакет помощи в Госдепартаменте назвали "крайне необходимым для защиты от продолжающихся атак России".

    До этого сообщалось, что США выделят Украине заем в размере 20 миллиардов долларов за счет российских активов.

    А в ноябре этого года сообщалось, что у США осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа.

    Сегодня в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил отправку партии ракет и боеприпасов Украине на фоне обеспокоенности из-за запасов ВС США.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Ситуация в Украине
    Больше по этой теме

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.