CNN: Трамп поручил возобновить поставки оружия Украине

На заседании кабмина США во вторник Трамп не одобрил приостановку поставок оружия Украине и поручил возобновить их, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, министр обороны Пит Хегсет не проинформировал Белый дом перед тем, как на прошлой неделе одобрил приостановку поставок оружия Украине. Это вызвало спешку внутри администрации, стремящейся понять, почему была введена эта приостановка, и объяснить это Конгрессу и украинскому правительству.

Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что не несет ответственности за этот шаг. На вопрос на заседании Кабинета министров, одобряет ли он приостановку поставок, Трамп ответил отрицательно, заявив лишь, что США продолжат поставлять оборонительное оружие Украине.

Отмечается, что на повторный вопрос о том, кто санкционировал приостановку, Трамп ответил: "Я не знаю, почему бы вам не сказать мне?".

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В итоге Трамп после того, как узнал о паузе, поручил Хегсету возобновить поставки хотя бы части боеприпасов, в частности, ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, которые имеют решающее значение для защиты Украины от ракетных атак и атак беспилотников.

Многие из боеприпасов уже находятся в Польше и могут быть быстро переданы Киеву, рассказал журналистам высокопоставленный чиновник из администрации.

Пакет оружия был выделен предыдущей администрацией и уже направлялся в Украину, когда его остановили.

Напомним, 2 июля в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил отправку партии ракет и боеприпасов Украине на фоне обеспокоенности из-за запасов ВС США.

Как сообщали СМИ, решение было принято после того, как глава Пентагона потребовал провести проверку запасов боеприпасов Вооруженных сил США. Отмечалось, что запас американских ВС значительно истощился за несколько лет войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

Позже в Госдепе заявили, что США лишь взяли паузу в поставках оружия Украине, а не прекратили военную помощь полностью.

На новости отреагировал глава Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что сейчас страны обсуждают дальнейшую оборонную поддержку.

По словам украинского лидера, сейчас строится новая сеть сотрудничества с Америкой и многими другими странами на основе общих возможностей в развитии промышленности, промышленности технологических секторов.

Между тем Русская служба ВВС писала, приостановка американской помощи, если речь действительно идет о том списке, который публиковали западные СМИ, очень плохая новость и для фронта, и для тыла Украины. На что и как может повлиять решение Белого дома - читайте здесь.

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