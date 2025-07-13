Впервые при Трампе: США могут передать Украине миллиарды из замороженных активов России

США могут предоставить Украине финансирование в размере 5 млрд долларов из замороженных средств России впервые за время президентства Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS.

Как рассказали изданию "многочисленные дипломатические источники", Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления нового финансирования Украине впервые с момента своего вступления в должность.

"Источники указали, что новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни обстреливала Украину беспилотниками и ракетными атаками. На этой неделе Россия начала то, что Украина назвала крупнейшей атакой беспилотников с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года

Трамп намекнул, что планирует отправить Украине больше оборонительного оружия. Всего несколько дней назад его администрация приостановила некоторые поставки оружия - шаг, который один из официальных лиц Белого дома назвал частью более широкого глобального обзора поставок оружия", - пишет издание.

Источник возможного нового финансирования Украины неясен. Однако официальные лица США сообщили CBS News, что у Трампа есть 3,8 млрд долларов, оставшихся после президентских полномочий Байдена по сокращению штата, которые могут быть использованы для отправки американской военной техники на Украину.

Также чиновники сообщили, что президент имеет право конфисковать около 5 млрд долларов из российских зарубежных активов и направить эти средства в Украину.

Напомним, ранее Дональд Трамп в интервью пообещал в ближайшее время выступить с важным заявлением по России и выразил свое разочарование.

До этого, 3 июля, Путин и Трамп вновь поговорили по телефону. Как сообщал помощник Путина, они обменялись мнениями по ситуации в Украине. Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.

Позже, комментируя журналистам разговор, Трамп заявил, что недоволен беседой, поскольку не видит прогресса.

Кроме того, Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз" на фоне недовольства действиями Путина. Кроме того, накануне СМИ писали, что Трамп готовит подписать закон об ужесточении санкций в отношении России, но при определенных условиях.

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