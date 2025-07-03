США приостановили только часть поставок оружия Украине, заявили в Госдепе

Представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге заявила, что США лишь взяли паузу в поставках оружия Украине, а не прекратили военную помощь полностью, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Госдепа заявила, что США не останавливали отправку вооружений Украине.

"Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились. <...> Есть множество других надежных вариантов и усилий относительно украинской ситуации с оружием", - заявила Тэмми Брюс.

Брюс не согласилась со словами о том, что Киев не был уведомлен о решении приостановить поставки отдельных видов оружия.

"У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. <...> Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США" — отметила она.

Представитель Пентагона Шон Парнелл ранее заявил, что США приостановили поставки отдельных видов вооружения Украине, отказавшись уточнить, какие именно. Он назвал это решение "пересмотром возможностей" для того, чтобы убедиться, что «военная помощь США соответствует с нашими приоритетами в обороне».

"Мы рассматриваем это как здравого смысла, прагматичный шаг к созданию структуры для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда", — добавил Парнелл на брифинге.