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    Ангела Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку

    Опубликовано:

    Дональд Трамп и Ангела Меркель
    Дональд Трамп и Ангела Меркель. Фото: Andrew Parsons - Pool/Getty Images

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Афины рассказала, как в Белом доме Дональд Трамп отказался пожать ей руку, передает NUR.KZ со ссылкой на газету Kathimerini.

    Меркель выступила в Культурном центре Фонда Ставроса Ниархоса в Афинах, где дала интервью редактору газеты.

    Она рассказала, что в 2017 году, во время своего первого президентского срока, Дональд Трамп отказался пожать ей руку в Овальном кабинете перед журналистами, но сделал это за пределами кабинета.

    "Я сказала: "Дональд, я хочу пожать тебе руку", а он этого не сделал. Он хотел привлечь к себе внимание. Вот чего он хочет — отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него.

    И вы можете увидеть это в том, что он делает с пошлинами. В конце концов, он должен обеспечить хорошие результаты для американского народа. Он должен доказать свои способности, по крайней мере, в своей собственной стране", - заявила Меркель.

    Экс-канцлер считает, что Трамп пострадает, если его пошлины приведут к тому, что американцы станут платить больше за товары.

    При этом Меркель призвала страны ЕС объединиться и не поддаваться запугиванию со стороны Трампа.

    "Я не говорю, что нам следует разорвать отношения с США, но мы должны вступить в переговоры", - добавила бывший канцлер ФРГ.

    Напомним, пост канцлера Меркель покинула в конце 2021 года. Для церемонии прощания Меркель выбрала песню в стиле панк-рока. Отметим, что после ухода с поста канцлера Меркель предложили должность в ООН, но она от нее отказалась.

    Экс-канцлер Германии замужем за профессором химии Йоахимом Зауэром. Своих детей у Ангелы Меркель нет, Йоахим Зауэр имеет двух сыновей от первого брака.

    Добавим, в разные годы Меркель занимала посты министра по делам женщин и молодежи, министра по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов, заместителя председателя ХДС, генсека ХДС. Она также стала первой женщиной в истории ХСД, возглавившей партию.

    22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Ангелу Меркель федеральным канцлером ФРГ. Меркель стала восьмым канцлером в послевоенной истории Германии, первой женщиной, занявшей эту должность, а также самым молодым главой правительства.

    Переизбиралась по итогам выборов в 2009, 2013 и 2018 году (в 2013 году за нее проголосовало рекордное количество депутатов - 462 из 631; достаточно было 316).

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    Дональд Трамп
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