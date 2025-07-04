Трамп хочет провести бои UFC на территории Белого дома
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Дональд Трамп заявил, что планирует провести бой UFC на территории Белого дома, тем самым дав старт серии мероприятий к 250-летию США в следующем году, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
4 июля в США отмечают День Независимости, поэтому Трамп выступил на мероприятии в штате Айова, где заявил о том, что на территории Белого дома пройдет бой UFC.
"В национальных парках и исторических местах пройдут специальные мероприятия в честь 250-летия Америки. Мы проведем бой UFC, подумайте об этом, на территории Белого дома", - заявил глава США.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила эти планы, добавив, что президент "настроен серьезно".
"Мы ведем переговоры с Белым домом о проведении мероприятия UFC на территории", - сообщил CNN представитель UFC, добавив, что на данный момент у них нет дополнительных подробностей.
По данным издания, у Трампа давние связи с организацией UFC и ее генеральным директором Даной Уайтом. Дружба Трампа с Уайтом началась как минимум в 2001 году, когда Уайт пытался найти место для проведения боя UFC, а Трамп согласился провести его в Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити.
Напомним, в ноябре прошлого года президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.
Спустя несколько недель американский боец смешанных единоборств Джон Джонс обратился к Дональду Трампу после победы в титульном поединке на турнире UFC 309 в Нью-Йорке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2262246-tramp-hochet-provesti-boi-ufc-na-territorii-belogo-doma/
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