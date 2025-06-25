"МАГАТЭ скомпрометировало себя". Парламент Ирана проголосовал за запрет въезда в страну инспекторам агентства

Иранский однопалатный парламент Меджлис одобрил законопроект о приостановке сотрудничества страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Согласно резолюции парламента, инспекторам агентства будет запрещено въезжать в Иран.

Из 223 присутствовавших на заседании парламентариев документ поддержал 221 законодатель.

Чтобы стать законом, этот законопроект должен быть одобрен иранским Советом стражей конституции и Советом безопасности Ирана.

В резолюции парламента говорится о запрете сотрудникам МАГАТЭ въезжать в страну для проведения инспекций — до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность иранских ядерных объектов.

На этой неделе парламентский комитет по национальной безопасности одобрил общий план законопроекта. Представитель комитета заявлял, что законопроект предполагает приостановку размещения камер наблюдения МАГАТЭ и проведения инспекций сотрудниками агентства. Также предполагается, что Иран перестанет подавать в МАГАТЭ регулярные отчеты.

Как сообщали иранские СМИ, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран ускорит работу над своей мирной ядерной программой.

Тегеран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия.

Власти Ирана считают, что МАГАТЭ подготовило почву для израильских ударов, опубликовав в середине июня резолюцию, в которой говорилось о том, что Тегеран якобы не выполняет свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Галибаф также упрекнул агентство в том, что оно не осудило удары Израиля по иранским ядерным объектам. По его мнению, это подрывает авторитет агентства в мире.

«МАГАТЭ скомпрометировало себя, не осудив атаки на ядерные объекты Ирана», — сказал Галибаф.

В понедельник, после американской бомбардировки США иранских объектов по обогащению урана, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно обеспечить доступ на пораженные объекты для оценки, вероятно, «очень значительного» ущерба.

По его словам, инспекторы МАГАТЭ должны вернуться на ядерные объекты и оценить имеющиеся запасы урана. Особую обеспокоенность глава МАГАТЭ выразил по поводу судьбы 400 килограммов урана, обогащенного до 60%, который находился на объектах в Фордо.

«В воронках, появившихся на объекте в Фордо, где Иран обогащает уран до 60%, видны признаки применения проникающих боеприпасов. Ни одно лицо или организация, включая агентство, на данный момент не в состоянии полностью оценить подземные разрушения», — заявил Гросси.

По его словам, очень сильно могли пострадать центрифуги — с учетом взрывной мощи ударов США.

Иран ранее заявил, что бомбардировки не разрушили его ядерную программу. Это может означать, что Тегеран успел до атак куда-то переместить высокообогащенный уран.

Согласно соглашению 2015 года, подписанному Ираном и международным сообществом, Тегерану разрешалось обогащать уран менее чем до 4%.

После того, как Иран в 2015 году подписал это соглашение с мировыми державами, сильно ограничивающее развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие ряда санкций, МАГАТЭ установило для страны один из самых строгих в мире режимов инспекций.

После того, как в 2018 году Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения по иранской ядерной программе, сотрудничество Ирана с МАГАТЭ сократилось, однако инспекторы по-прежнему могли часто посещать основные ядерные объекты, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

С началом израильских ударов по территории Ирана доступ к объектам для инспекторов МАГАТЭ был закрыт.