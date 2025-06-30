Трамп подпишет указ об отмене санкций против Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила информацию о том, что Дональд Трамп подпишет указ о снятии санкций против Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

По данным Ливитт, Трамп подпишет указ "О прекращении программы санкций США в отношении Сирии". По ее словам, он сделает это для того, чтобы "поддержать путь страны к стабильности и миру".

"Указ снимет санкции в отношении Сирии, сохранив санкции в отношении бывшего президента Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с деятельностью по созданию химического оружия, ИГИЛ и их филиалов, а также иранских доверенных лиц", - заявила Ливитт.

По мнению издания, данный указ будет издан после того, как Трамп в мае совершил поездку на Ближний Восток. Тогда Трамп встретился с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа, который объявил о создании переходного правительства в марте.

При этом Ливитт заявила, что санкции сохранятся в отношении Башара Асада, бывшего президента Сирии.

"Переходное правительство Сирии уже несколько месяцев подталкивает администрацию Трампа к смягчению санкций, и работа по смягчению некоторых санкций ведется еще до заявления президента в мае.

Некоторые санкции все еще должны быть официально отменены Конгрессом, а некоторые санкции, действующие в отношении Сирии, датируются 1979 годом, когда Сирия была признана государством-спонсором терроризма", - пишет издание.

В начале декабря прошлого года столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

А в мае этого года Трамп во время своего первого зарубежного визита в Саудовскую Аравию пообещал снять санкции против Сирии. Вскоре стало известно, что страны Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились о снятии всех экономических санкций с Сирии. Санкции, связанные с режимом бывшего президента Башара Асада, останутся в силе.