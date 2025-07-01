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    Трамп намерен ввести новые пошлины в отношении Японии

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

    Президент Дональд Трамп планирует ввести новые пошлины на товары из Японии, пишет издание Politico. Сообщается, что переговоры двух стран зашли в тупик.

    Поступить так в отношении одного из главных торговых партнеров США Трамп может, если Япония не согласится импортировать больше американских товаров.

    Издание предполагает, что глава Белого дома был разочарован тем, что переговоры зашли в тупик, особенно с учетом того, что японцы настаивают на том, что любая сделка должна отменить пошлины США на японские автомобили и автозапчасти.

    Подчеркивается, что эта идея не нравится американским автопроизводителям, так как это означало бы более низкие тарифы на иномарки по сравнению с автомобилями, которые в основном производятся в Северной Америке.

    Сам Трамп солидарен с этим мнением, он сохранит 25-процентную пошлину на японские автомобили, пока переговоры не дадут результатов.

    Подчеркивается, что в апреле Трамп ввел 24-процентные тарифы на большинство японских товаров в рамках своих масштабных тарифов, однако позже приостановил действие этих тарифов в надежде заключить сделку.

    Еще представители США на торговых переговорах оказывают давление на Японию, чтобы та импортировала больше американского риса, сои и кукурузы. По данным издания, в рамках соглашения с ВТО Япония импортирует 770 тыс. тонн беспошлинного риса каждый год, причем около половины этого объема поступает из США.

    Трамп также хочет, чтобы Япония и Южная Корея увеличили свои расходы на оборону до 5 процентов от валового внутреннего продукта.

    Отметим, на днях Канада решила отменить новый налог на цифровые услуги, из-за которого Трамп отказался вести дальнейшие переговоры о торговой сделке.

    Сейчас Канада ведет сложные переговоры о новом экономическом и безопасном партнерстве с США, нацеленные на получение наилучшей сделки для канадских рабочих и предприятий.

    Чтобы поддержать эти переговоры, решено было отменить налог на цифровые услуги, который должен был вступить в силу сегодня, 30 июня.

    Еще президент США подписал указ об отмене с 1 июля режима санкций против Сирии, действовавшего с 2004 года. Указ отменяет санкции в отношении Сирии, но сохраняет их в отношении Башара Асада, его соратников, а также "нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с деятельностью по созданию химического оружия, ИГИЛ или его филиалов, а также иранских доверенных лиц".

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    Дональд Трамп
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